شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يشارك فى بطولتى بلجيكا وإسبانيا مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب التايكوندو كبار رجال وسيدات فى منافسات بطولتى إسبانيا وبلجيكا المفتوحتين، فى مارس المقبل، استعدادا لبطولة العالم للبومزا التى تقام بكوريا الجنوبية أبريل القادم، وكذلك دورة ألعاب البحر المتوسط.

من جانبه أكد محمد مصطفى رئيس اتحاد التايكوندو أن المنتخب سيشارك فى البطولتين الشهر المقبل، وبعد ذلك هناك بطولة العالم للبومزا بكوريا الجنوبية، ثم دورة ألعاب البحر المتوسط، وأخيرا بطولة العالم ناشئين وبطولة العالم شباب يوليو وأغسطس على الترتيب.

واشترط اتحاد التايكوندو برئاسة محمد مصطفى حضور الكشف الطبى لجميع اللاعبين المشاركين فى تصفيات المنتخب الأول المقرر إقامتها مارس المقبل بصالة اتحاد الشرطة الرياضى.

ومن المقرر أن يقيم الاتحاد تصفيات داخلية بين اللاعبين المتأهلين من التصفيات، اللاعبين الذين شاركو فى بطولة كأس العرب بالفجيرة وحققوا مراكز من الاول للثالث، لكنهم تخلفو عن التصفيات بداعى الاصابة بعد أخذ رأى الجهاز الطبى .

وحدد الاتحاد مبلغ 200 جنيه غرامة تأخير عن التسجيل للمشاركة فى التصفيات، حيث تحدد يوم 28 كآخر يوم للتسجيل بدون غرامة، و يوم 1 مارس للتسجيل بغرامة.