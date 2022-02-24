شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كارتيرون فى مهمة تصحيح المسار مع القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك فى تصحيح المسار مع القلعة البيضاء ، فى مباراة الزمالك والوداد البيضاوي المحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، فى مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

يطمح كارتيرون فى استعادة ثقة الفوز مجددا مع القلعة البيضاء من أجل كسب ثقة إدارة الزمالك الجديدة برئاسةمرتضى منصور بعد مناقشة أسباب تراجع أداء ونتائج الفريق فى الفترة الأخيرة، وأدت لعدم تحقيق الفريق أى فوز فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا،بالتعادل مع بترو أتلتيكو الأنجولى وساجرادا سبيرانسا الأنجولى.

ويحاول كارتيرون بكل قوة استغلال مواجهة الوداد المغربى التى تعد يمثابة الفرصة الأخيرة فى تحديد مصيره مع القلعة البيضاء فى ظل تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة .

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، بينما يحتل بترو أتلتيكو الأنجولي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي الوداد المغربي فى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل ساجرادا ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.

و يرصد الخليج 365 لقطات لـ كارتيرون فى الصورالتالية :

