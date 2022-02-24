شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتقد أيمن أشرف أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب أيمن أشرف مدافع الأهلى عن مباراة فريقه ضد صن داونز يوم السبت المقبل فى ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى ظل استمرار شكوى اللاعب من آلام فى الركبة، وحاجته للتأهيل عدة أيام قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته للمشاركة فى المباريات.

وأدى أيمن أشرف جلسة علاج طبيعى فى مران الأهلى أمس الأربعاء فى إطار البرنامج العلاجى الذى يخضع له للتعافى من الإصابة.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قد أكد أن أيمن أشرف اشتكى من آلام فى الركبة، ويؤدى برنامجًا تدريبيًّا منفردًا، وفقًا لما حدده الجهاز الطبى للاعب، وسيغيب عن التدريبات الجماعية للفريق لحين تعافيه وانتهاء برنامجه التأهيلى.

وغاب أيمن أشرف عن مباراة الفريق أمام المقاصة التى أقيمت مساء الثلاثاء وفاز بها الأهلى برباعية نظيفة فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.