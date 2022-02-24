شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة المصرية للكونغ فو تصل روسيا للمشاركة بالبطولة الدولية بموسكو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت البعثة المصرية للووشو كونغ فو، الخاصة بفريق اتحاد المنزلة ممثل مصر فى البطولة الدولية بموسكو Moscow wushu star إلى روسيا، واستقبلها سفير مصر بروسيا نزيه النجارى بمقر السفارة المصرية بروسيا.

وقدمت البعثة درع الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو إلى السفير من العقيد كيلانى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو والحكم الدولى وليد مصطفى، كما رحب السفير بأعضاء البعثة المصرية، وتمنى لهم كل التوفيق والفوز فى هذه البطولة.

وكان الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو برئاسة شريف مصطفى، أعلن عن مشاركة مصر فى بطولة العالم للكونغ فو، التى تقام فى روسيا خلال الفترة من 22 إلى 28 فبراير الجارى بواقع 6 لاعبين يمثلون الفراعنة فى تلك المنافسات.

وعقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا مع شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى للوشوو كونغ فو، لبحث ترتيبات مشاركة نادى اتحاد المنزلة الرياضى ممثل المنتخب الوطنى للكونغ فو فى بطولة العالم للكونغ فو التى تقام فى روسيا الأسبوع المقبل، حيث يعد الفريق الوحيد على مستوى مصر الممثل لها فى هذه البطولة.

وحضر الاجتماع شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى للكونغ فو، وعلاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ونصر إبراهيم مدرب فريق اتحاد المنزله للكونغ فو.