شكرا لقرائتكم خبر عن شابات اليد فى مواجهة غينيا بقبل نهائى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه، مساء اليوم الخميس، منتخب شابات كرة اليد نظيره الغينى فى إطار قبل نهائى بطولة أفريقيا المقامة على أرض الأخير، حيث تأهل منتخب الشابات رسميا إلى بطولة العالم بجانب منتخبات أنجولا وغينيا وتونس والمقرر إقامتها العام الجارى فى سلوفينيا.

ونجح منتخبنا الوطنى المصرى للشابات مواليد 2002 فى المجموعة الأولى ببطولة أفريقيا بالفوز فى أولى المباريات على منتخب زامبيا بنتيجة 47 - 18، وفى المباراة الثانية حقق منتخبنا الوطنى المصرى الفوز على منتخب بوركينافاسو بنتيجة 51 - 25، وفى ختام مباريات المجموعة جاءت مباراة منتخبنا الوطنى المصرى مع منتخب أنجولا بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 24 - 24.

يترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشابات مواليد 2002 فى البطولة عبده عبد الوهاب عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد والمشرف على المتخبات الوطنية المصرية للإناث.

ويضم جهاز منتخب الشابات، رامى عبد اللطيف مدير فنى - وليد أبو العطا مدرب عام - أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - محمد سليمان محلل أداء فنى - ايمان مرجان مدير إدارى - دكتورة منة الله بدوى.