شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصرى تصل إثيوبيا قبل استئناف رحلة الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة النادى المصرى إلى إثيوبيا، حيث ستقضى بعض الوقت على سبيل الترانزيت بمطار العاصمة أديس أبابا قبل مواصلة رحلتها إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، استعدادًا لملاقاة أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل بالكونفيدرالية.

وغادرت بعثة النادى المصرى مطار القاهرة الدولى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إلى عاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا"، وذلك لخوض مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشر والتى تجمع المصرى بنظيره فريق أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل، والمقرر إقامتها على استاد الشهداء بكينشاسا فى السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة.

ويترأس البعثة حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادى المصرى، بينما تضم البعثة التى يصل عددها إلى 38 فردًا، مدير الكرة كريم ذكرى والجهاز الفنى للفريق بقيادة معين الشعبانى، وكذلك أعضاء الجهازين الإدارى والطبى ومسئولى المهمات، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاتة، أحمد شديد، إسلام صلاح ، أحمد شوشة ، عمرو موسى، ياسر حامد ، هيثم لعيونى، كريم علاء، فريد شوقى، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن على، محمد جريندو، محمد عنتر ، الياس الجلاصى، أحمد حمودى، أسامة الجزار ، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعى.