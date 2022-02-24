شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم الجيش الملكى بركلات الترجيح ويتوج بطلا للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 24 فبراير 2006 توج النادى الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقى، بعد الفوز على الجيش الملكى المغربى، فى اللقاء الذى جمع المارد الأحمر بطل دورى أبطال أفريقيا، والفريق المغربى بطل كأس الاتحاد الأفريقى باستاد القاهرة الدولى، ليفوز الأحمر بركلات الجزاء بنتيجة 4/2، تحت القيادة الفنية للساحر البرتغالى مانويل جوزيه.
الأهلى بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: عصام الحضرى، عماد النحاس، أحمد السيد، شادى محمد، إسلام الشاطر، حسن مصطفى، حسام عاشور، محمد أبو تريكة، محمد عبد الوهاب، (هيثم الفزانى 83)، عماد متعب، فلافيو أمادو (وائل رياض 94 (أسامة حسنى 105).
فى الوقت الإضافى دخل وائل رياض بدلاً من فلافيو، لكن الحظ يواصل معاندته ليصاب شيتوس ويخرج ليدخل أسامة حسنى بدلاً منه، وأنقذ شادى محمد اللقب بإخراج كرة خطيرة لجواد أقدار من على خط المرمى، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.
عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى تصدى لكرة نور الدين بوبو، وعماد النحاس وأسامة حسنى وشادى محمد وإسلام الشاطر يسجلون للأهلي، ونجح الحضرى مرة أخرى فى التصدى لكرة محمد الفضلى ليحسم الأهلى اللقب الثانى له بركلات الترجيح هذه المرة.
توج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.
ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.
وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ23 لقبا قاريا حتى الآن.
على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."
فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.