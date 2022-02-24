أول تعليق من محامي كهربا على أزمته مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلي المعار لهاتاي التركي إنه اتفق مع موكله على عدم الحديث حول القضية في وسائل الإعلام .

أشتعلت أزمة انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" إلى الأهلي مرة أخرى بعد التقارير الصحفية التي ذكرت منحنى جديد أخذته القضية لتبادل أطرافها الاتهامات بـ "التزوير" والمجاملة.

وأضاف محامي كهربا في وقت مبكر من اليوم الخميس إنه لن يصدر منه أى تعليقات أو من اللاعب المحامي الدولي لتوضيح الموقف.

ونفي عبد العزيز صدور حكم من المحكمة الرياضية الدولية مؤكداً أن الجلسة القادمة هى للنطق للحكم ولم يتحدد موعدها حتي الأن.

وانتقل كهربا نجم الأهلي المعار حتى نهاية الموسم لنادي هاتاي التركي إلى النادي الأحمر في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي الذي رحل إليه بعد فسخ أيضاً عقده مع الزمالك من جانب واحد.

وتتصارع أطراف الأزمة على قانونية عقد كهربا مع الزمالك وتحديداً على صحة توثيقه حيث يؤكد الطرفين (النادي واللاعب) على صحة موقفه .