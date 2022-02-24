كلوب يتحدث عن صلاح بعد الفوز على ليدز بسداسية في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بالأداء الذي قدمه محمد صلاح نجم الريدز، في مواجهة ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول بسداسية دون رد على ليدز يونايتد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء، المؤجلة من الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال يورجن كلوب بعد المباراة: "من الصعب الدفاع أمام محمد صلاح نجم الريدز لمدة 90 دقيقة".

وأضاف: "بقدر ما أحب الأهداف التي سجلناها ليلة أمس، فقد أحببت خروجنا بشباك نظيفة لأن كل ما نقوم به يعتمد على أداء دفاعي منظم، بدون ذلك نكون مجرد فريق كرة قدم جيد، لكن مع شباك نظيفة يمكننا أن نكون فريق ناجحًا".

واستطاع محمد صلاح من تسجيل هدفين وصناعة آخر في فوز ليفربول على ليدز يونايتد 6-0، ليرفع رصيد في صدارة جدول ترتيب هدافي بريميرليج إلى 19 هدفًا، بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه دييجو جوتا.