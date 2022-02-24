فان دايك: صلاح يطارد الأرقام القياسية.. أتمنى أن يسجل ضد تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أشاد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول، بالنجم المصري وزميله في الفريق محمد صلاح، بعدما تمكن الأخير من تسجيل هدفين في شباك ليدز يونايتد، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 بمنافسات الدوري الإنجليزي.

وقال فان دايك في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورت" :"صلاح يطارد الأرقام القياسية في كل مباراة، إنه لاعب عظيم وأتمنى أن يستمر في الأهداف ويسجل يوم الأحد أمام تشيلسي".

وأضاف :"صلاح كان يستحق هاتريك في مباراة ليدز، صلاح لا يسجل فقط الأهداف بل يساهم في الدفاع وبشكل عام في طريقة اللعب".

واستطاع صلاح أن يصل لـ152 هدفًا مع ليفربول منذ قدومه من صفوف روما في صيف 2017، ليصبح "مو" في الترتيب التاسع بين قائمة هدافي ليفربول.

صلاح أيضًا واصل تربعه على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي موسم (2021 - 22) بعد وصوله لـ19 هدفًا من 26 مباراة.

وكان ليفربول حقق فوزًا كاسحًا على ملعبه مساء أمس الأربعاء أمام ليدز يونايتد بستة أهداف دون رد في لقاء أقيم ضمن الأسبوع المؤجل من الجولة 19، ليقلص "الريدز" الفارق مع مانشستر سيتي عند ثلاث نقاط.

ويستعد ليفربول لخوض نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة عندما يواجه تشيلسي، مساء الأحد المقبل، على ملعب "ويمبيلي" في العاصمة البريطانية لندن.