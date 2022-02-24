مدرب الوداد بعد الهزيمة بالدوري: "لو لعبنا بهذا الشكل أمام الزمالك لن نفوز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق وليد الركراكي المدير الفني للوداد المغربي على الخسارة أمام حسنية أغادير بهدفين دون رد ضمن منافسات بطولة الدوري المغربي، مشددا على أن اللعب بهذا الأداء أمام الزمالك سيكلفهم خسارة المباراة.

وتوجهت بعثة الزمالك إلى المغرب أمس الأربعاء، استعدادا لمواجهة الوداد مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصريحات عقب المباراة، قال الركراكي: "لم نحضر إلى المباراة، ولم نستطع الدخول في أجواء اللقاء.. كارثة".

وتابع: "أحيي فريق حسنية أغادير الذي قدم مباراة جيدة، سنحاول الاستفاقة قبل مباراة الزمالك السبت المقبل".

وواصل: "علينا الفوز في تلك المباراة، لكن لو لعبنا بهذا الشكل فلن نربح".

ويتواجد الزمالك والوداد في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا التي تضم أيضًا كل من بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.

جدير بالذكر أن الزمالك حصد نقطتين من تعادلين (إيجابيا أمام بترو أتلتيكو وسلبيا أمام ساجرادا)، بينما فاز الوداد على ساجرادا بثلاثية نظيفة وخسر أمام بترو أتلتيكو 2-1.