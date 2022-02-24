جدول مباريات اليوم.. آرسنال يستضيف وولفرهامبتون.. وبرشلونة في مواجهة نابولي بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تقام اليوم الخميس عدة مباريات قوية في مختلف المسابقات الكروية على المستوى المحلي والأوروبي.

في الدوري المصري الممتاز، يحل بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وفي الدوري الأوروبي يسعى برشلونة من تحقيق الفوز على نابولي في إيطاليا في مباراة الإياب، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في الكامب نو بالتعادل 1-1.

"الخليج 365" يستعرض أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

17:30.. البنك الأهلي وبيراميدز.. on time sports 1

21:45 آرسنال وولفرهامبتون.. beIN Sports HD Xtra 1

الدوري الأوروبي:

7:45.. دينامو زغرب وإشبيلية.. beIN Sports 1 HD Premium

7:45.. أولمبياكوس وأتلانتا.. beIN Sports 2 HD Premium

7:45.. ريال سوسييداد ولايبزيج.. beIN Sports HD Xtra 1

7:45.. لاتسيو وبورتو.. beIN Sports 3 HD Premium

10 مساء.. نابولي وبرشلونة.. beIN Sports 1 HD Premium

10 مساء.. ريال بيتيس وزينيت سانت بطرسبرج.. beIN Sports 3 HD Premium

10 مساء.. جلاسكو رينجرز وبوروسيا دورتموند.. beIN Sports 2 HD Premium

10 مساء.. سبورتينغ براجا وشيريف تيراسبول.. beIN Sports HD Xtra 2