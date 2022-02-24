الامارات | نادال في 2022.. 12 فوزا في أفضل بداية موسم بمشواره

شكرا لقرائتكم خبر عن نادال في 2022.. 12 فوزا في أفضل بداية موسم بمشواره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزز نجم التنس الإسباني رفائيل نادال سلسلة انتصاراته في 2022 إلى 12 فوزا في أفضل بداية لموسم في مسيرته، عندما تغلب على الأمريكي ستيفان كوزلوف بنتيجة 6-صفر و6-3 الليلة الماضية ليبلغ دور الثمانية في بطولة أكابولكو للتنس. ووصل نادال، الحاصل على 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى والفائز في أكابولكو ثلاث مرات، إلى المكسيك بعدما نال لقب أستراليا المفتوحة الشهر الماضي بعد غيابه لفترة طويلة من الموسم الماضي نتيجة إصابة في القدم.

وشارك كوزلوف في التدريبات مع نادال يوم الاثنين وانضم إلى قرعة الدور الرئيسي بالبطولة عقب إصابة الفرنسي مكسيم كريسي. وبغض النظر عن كسره الإرسال في بداية المجموعة الثانية لم يستطع كوزلوف مجاراة نادال الذي جاءت أفضل بداية سابقة له في موسم عندما توقفت سلسلة انتصاراته عند 11 مباراة متتالية في 2014 بخسارته أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا في نهائي بطولة أستراليا.

ويلعب نادال البالغ عمره 35 عاما ضد الأمريكي تومي بول المصنف 39 عالميا مع إمكانية مواجهة الروسي دانييل ميدفيديف في الدور قبل النهائي في إعادة لمواجهتهما في نهائي أستراليا المفتوحة.

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