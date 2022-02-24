الامارات | منتخب السيدات لكرة القدم يختتم المعسكر الخارجي في أذربيجان

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيدات لكرة القدم يختتم المعسكر الخارجي في أذربيجان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم للسيدات اليوم معسكره الخارجي في العاصمة الأذربيجانية باكو، والذي أقيم من 18 إلى 24 الجاري، ضمن استعدادته للاستحقاقات المقبلة. وخاض المنتخب خلال المعسكر تجربتين وديتين أمام نظيره الأذربيجاني، خسر الأولى بأربعة أهداف دون مقابل، بينما خسر الثانية بهدفين نظيفين.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب تحت قيادة المدربة البرازيلية كاميلا أورلاندو على إشراك كافة اللاعبات في التجربتين، خاصة الملتحقات حديثاً لغرض زيادة خبراتهن في المباريات الدولية الودية. وسيتواصل برنامج الإعداد الفني للمنتخب خلال الفترة المقبلة من خلال إقامة تجمعات محلية وخوض المزيد من المباريات الودية، كما سيتم الوقوف على أداء المنتخب خلال فترة معسكر أذربيجان، والعمل على تطويره لمعالجة السلبيات وتعزيز إيجابيات الأداء.

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