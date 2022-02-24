الامارات | سيميوني واثق من تأهل أتلتيكو في "أولد ترافورد" ومعجب بهدف مان يونايتد

شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني واثق من تأهل أتلتيكو في "أولد ترافورد" ومعجب بهدف مان يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شعر أتليتيكو مدريد بالحسرة بعد فشله في الفوز على مانشستر يونايتد في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس لكن مدريه دييجو سيميوني وجد بعض العزاء في أداء فريقه القوي وعبر عن ثقته في حسم التأهل بملعب أولدترافورد معقل مان يونايتد في لقاء الإياب. وسيطر الفريق الإسباني على مباراة تقدم فيها بعد سبع دقائق قبل أن يدرك أنطوني إلانغا التعادل 1-1 قرب النهاية.

وقال مدافع أتلتيكو خوسيه ماريا خيمنيز في تصريح صحافي "الأمر مؤلم. كنا الأفضل والأكثر شراسة في الشوط الأول ولعبنا بشكل رائع وكان يمكننا تسجيل المزيد من الأهداف. من المحبط ألا نفوز بمثل هذه المباراة".

في المقابل يعتقد سيميوني أن أداء فريقه كان مهما أكثر من النتيجة. وقال المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحافي، مشيرا إلى إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض "بعد انتهاء دور المجموعات يمكن أن تفوز بلقب دوري الأبطال بالتعادل فقط". وتابع "يجب أن نكرر العديد من الأمور التي فعلناها. هناك العديد من الإيجابيات، ربما يبدو الوضع أن مانشستر نال أفضلية لكنه ما زال كما هو. يجب البدء من جديد في أولد ترافورد".

ويعاني أتلتيكو للدفاع عن لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، ويحتل المركز الخامس متأخرا بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر. وقال سيميوني "أمور جيدة مثل اللعب الجماعي والضغط والأداء الدفاعي.. أنا راض عما قدمناه. أنا راض تماما عن أداء الفريق". وكال مدرب أتليتيكو المديح لكفاءة يونايتد وتسجيل هدف التعادل قبل عشر دقائق من النهاية عندما مرر برونو فرنانديز الكرة إلى البديل إلانغا. وتابع "كان تحركا جيدا من (يونايتد) وخاصة من برونو فرنانديز الذي أظهر رؤية مذهلة من الهفوة الوحيدة لنا في المباراة".

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