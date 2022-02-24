شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يستمر فى حراسة عرين الأهلي أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي على استمرار الدفع بمحمد الشناوي في حراسة عرين الفريق الأحمر خلال مباراته القادمة ضد صن داونز الجنوب إفريقي بعد مشاركته في مباراة فريقه الأخيرة ضد المقاصة، والتي حرص الجهاز الفني على إشراكه أساسيا خلالها لتجهيزه لموقعة بطل جنوب إفريقيا الهامة.

ويحتاج الجهاز الفني للأهلي إلى خبرات محمد الشناوي في مباراة صن داونز باعتباره من العناصر المهمة في صفوف الفريق الأحمر، بعدما ظهر بشكل جيد في مباراة المقاصة رغم قلة الاختبارات التي تعرض لها قائد الأهلي، في ظل الحاجة لجهوده في العشرين يوما القادمة التي ستشهد ضغطا بمباريات الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وواصل الأهلي تدريباته أمس الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة صن داونز المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

وقرر بيتسو موسيماني المدير الفني مواصلة التدريبات ظهر الأربعاء في إطار تجهيز اللاعبين للقاء صن داونز، والمقرر له السبت القادم في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد حقق الفوز على نظيره مصر المقاصة برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن الأهلي طوى صفحة مباراة المقاصة بمجرد انتهائها للتركيز في المباراة القادمة أمام ‏صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وأضاف مدير الكرة: «توقيت مباراة المقاصة كان في غاية الأهمية للأهلي، خاصة أن الفريق ‏شارك في كأس العالم للأندية ثم خاض مباراة الهلال في السودان وجاءت مباراة المقاصة على ‏المستوى المحلي قبل مباراة صن داونز المقرر لها السبت المقبل».‏