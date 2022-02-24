شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. صاروخية كمونة تدمر مرمى المنيا في الدورى نهاية التسعينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الثانى من يناير 1998كانت مباراة مثيرة في الدوري بين الأهلي والمنيا، وكانت تسديدات سمير كمونة لا تخطئ الشباك، وكان معروفا بتسديداته الصاروخية، وفي هذه المباراة أطلق واحدة من قاعدة الصواريخ الخاصة به سكنت مرمى ممثل الصعيد.

ويبقى هدف كمونة في شباك المنيا من ضمن أفضل ما سجل لاعب الأهلي منتخب مصر السابق، وكان مدافع المارد الأحمر معروف بقوة تصويباته.

وكشف البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي ، حكاية ما وراء رحيل سمير كمونة قائد الأهلى السابق فى أحاديث، بسبب العند وعدم تقبل رأى الجهاز الفنى بعد المشاركة لدقائق معدودة أمام ريال مدريد فى أول لقاء لجوزيه كمدير فنى.

وتسبب هذا اللقاء فى غياب عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباراة إلا أن غياب كمونة طال، وعندما حضر كمونة قال لجوزيه "أنا قائد للنادى الأهلى.. كيف لا ألعب أمام ريال مدريد".

لكن جوزيه قال له لقد شاركت 15 دقيقة، فواصل غاضبا "لكنى يجب أن أبدأ المباراة منذ البداية"، ما دفع جوزيه إلى تعنيفه قائلا: "اذهب إلى غرف خلع الملابس واجمع متعلقاتك الشخصية وارحل"، لن تلعب هنا مجددا".