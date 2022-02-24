تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الخميس 24 فبراير/ شباط 2022 عدة مباريات مهمة في المسابقات الأوروبية والعربية.



ويشهد اليوم الخميس عدة مباريات في الدوري الأوروبي، فضلا عن الدوري الإنجليزي والدوري المصري.

يحل إشبيلية الإسباني ضيفا على دينامو زغرب الكرواتي في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

في نفس البطولة يحل برشلونة الإسباني ضيفا على نابولي الإيطالي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

يلتقي جلاسكو رينجرز الاسكتلندي مع ضيفه بروسيا دورتموند الألماني في الدور ذاته بالدوري الأوروبي في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

يلتقي أرسنال مع ضيفه ولفرهامبتون في مباراة مؤجلة بالجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" (الخميس)، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتُنقل على قناة beIN Sports HD Xtra 1.

يلتقي بيراميدز مع البنك الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز (الخميس)، حيثتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5:30 بتوقيت القاهرة، وتذاع على قنوات "أون تايم سبورتس".