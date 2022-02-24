الارشيف / اخبار الرياضه

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الخميس 24 فبراير/ شباط 2022 عدة مباريات مهمة في المسابقات الأوروبية والعربية.

 

ويشهد اليوم الخميس عدة مباريات في الدوري الأوروبي، فضلا عن والدوري المصري.

 

يحل إشبيلية الإسباني ضيفا على دينامو زغرب الكرواتي في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

 

في نفس البطولة يحل الإسباني ضيفا على نابولي الإيطالي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

 

يلتقي جلاسكو رينجرز الاسكتلندي مع ضيفه بروسيا دورتموند الألماني في الدور ذاته بالدوري الأوروبي في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

 

يلتقي أرسنال مع ضيفه ولفرهامبتون في مباراة مؤجلة بالجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" (الخميس)، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتُنقل على قناة beIN Sports HD Xtra 1.

 

يلتقي بيراميدز مع البنك الأهلي في الجولة العاشرة من الممتاز (الخميس)، حيثتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5:30 بتوقيت القاهرة، وتذاع على قنوات "أون تايم سبورتس".

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا