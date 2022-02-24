شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد معلول وتاو وعبد المنعم أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمئن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على جاهزية الثلاثي علي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم للمشاركة في مباراة الفريق الأحمر ضد صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما فضل الجهاز الفني استبعادهم من قائمة مباراة المقاصة الأخيرة بمسابقة الدوري المصري.

وفضل موسيماني إراحة الثلاثي معلول وتاو وعبد المنعم من مباراة المقاصة لمنحهم راحة كافية بعدما اشتكى معلول من إجهاد في عضلة السمانة وتعافي تاو التام من الشد في العضلة الأمامية وجاهزية عبد المنعم بعد تعرضه لكدمة في الرأس خلال مباراة فريقه ضد الهلال السوداني.

وجاء قرار موسيماني بإراحة الثلاثي معلول وتاو وعبد المنعم للحفاظ عليهم وكذلك منح الفرصة لعدد آخر من اللاعبين مثل رامي ربيعة وكريم فؤاد ومحمود وحيد ومحمد محمود وزياد طارق ولويس ميكيسوني وحسام حسن، من أجل تجهيزهم تمهيدا للاستعانة بهم خلال مباريات الدوري والبطولة الإفريقية.