شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مغربى: ثقة موسيمانى كانت دافعا لى للتألق مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مغربى، لاعب الأهلى، إن ثقة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر كانت دافعا له للتألق، مضيفا: "التواجد مع الفريق الأول للنادى الأهلى فى هذا السن إضافة كبيرة لى".

وأضاف مغربى خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورتس 1: "تلقيت أكثر من عرض قبل التعاقد مع تبليسه التشيكى أبرزها فى اسكتلندا، وموسيمانى كلفنى بمراقبة الأرجنتينى ماكسيمليانو ميزا مهاجم مونتيرى بكأس العالم للأندية".

وتابع مغربي: "وقعت على بياض للنادى الأهلى لمدة 3 مواسم أخرى، قبل إعارتى إلى التشيك لا أعلم تفاصيل عقدى الجديد مع النادى قبل كأس العالم للأندية، وقعت ولم أتحدث مع أى مسئول فى الأهلى عن أى تفاصيل، وهذا لثقتى الكبيرة فى إدارة القلعة الحمراء".

واختتم مغربى: "إذا أراد الله أن أعود للأهلى فى المستقبل فحلمى أن أتوج بالبطولات مع النادى، وأن نتوج ببطولة كأس العالم للأندية، ولم أكن أعلم أى شىء عن بطولة كأس رابطة الأندية إلا قبل انطلاقها بيوم واحد، ولم تكن فى حساباتى على الإطلاق، خاصة أننى كنت أشارك مع فريقى فى الناشئين".