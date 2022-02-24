المصري يصل إلى الكونغو الديمقراطية استعداداً لمواجهة أوتوهو فى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - تصل مساء اليوم الخميس، بعثة النادي المصري إلى الكونغو الديمقراطية، استعداداً لمواجهة فريق أوتوهو الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وصرف مجلس إدارة النادي المصري مستحقات يناير الماضي للجهاز الفني واللاعبين، وذلك لتحفيزهم قبل المرحلة المقبلة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يستعد النادي المصري لمواجهة أوتوهو الكونغولي في الجولة الثالثة.
وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق أوتوهو الكونغولي إلى طاقم تحكيم دولي بوركينابي يقوده حكم الساحة، جون واتارا، ومعه كل من سايدو تياما، "مساعد حكم أول" وحبيب سانو، "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع، حميدو ديرو.
الجدير بالذكر، أن المباراة ستقام على ستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا" في تمام الساعة السادسة مساء الأحد المقبل الموافق السابع والعشرين من فبراير الجاري.
كانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" قد قررت في وقت سابق نقل المباراة من الكونغو برازافيل إلى الكونغو الديمقراطية وذلك بعدما رفضت اللجنة اعتماد أي من ملاعب الكونغو "برازافيل" لاستضافة مباريات دوري الأبطال والكونفيدرالية للموسم الكروي الحالي.