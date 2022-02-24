المصري يصل إلى الكونغو الديمقراطية استعداداً لمواجهة أوتوهو فى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - تصل مساء اليوم الخميس، بعثة النادي المصري إلى الكونغو الديمقراطية، استعداداً لمواجهة فريق أوتوهو الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وصرف مجلس إدارة النادي المصري مستحقات يناير الماضي للجهاز الفني واللاعبين، وذلك لتحفيزهم قبل المرحلة المقبلة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يستعد النادي المصري لمواجهة أوتوهو الكونغولي في الجولة الثالثة.