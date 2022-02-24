شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداد لمواجهة بطل جنوب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الخميس استعدادا لمباراته ضد صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما قرر الجهاز الفني دخول معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة قبل هذه المباراة نظرا لأهميتها في مشوار الفريق الأحمر نحو الصعود إلى دور الثمانية للبطولة الإفريقية.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز على صن داونز بالمواجهة القادمة لإحكام قبضته على صدارة المجموعة الأولى، باعتبار أن هذه المواجهة حاسمة في تحديد متصدر المجموعة بين الأهلي وبطل جنوب إفريقيا قبل خوض مباراة الفريق الأحمر المؤجلة من الجولة الأولى ضد المريخ السوداني للانفراد بالصدارة، لاسيما وأن تخطي صن داونز ستسهل من مهمة الأهلي في الصعود لربع النهائي.

وواصل الأهلي تدريباته ظهر أمس الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة صن داونز المقبلة في دوري أبطال إفريقيا،

وكان الفريق قد حقق الفوز على نظيره مصر المقاصة برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن الأهلي طوى صفحة مباراة المقاصة بمجرد انتهائها للتركيز في المباراة القادمة أمام ‏صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وأضاف مدير الكرة: «توقيت مباراة المقاصة كان في غاية الأهمية للأهلي، خاصة أن الفريق ‏شارك في كأس العالم للأندية ثم خاض مباراة الهلال في السودان وجاءت مباراة المقاصة على ‏المستوى المحلي قبل مباراة صن داونز".‏