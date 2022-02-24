ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى قبل مواجهات اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يعتلى نادى الأوليمبى ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى بعد مرور 19 جولة من مباريات هذا الموسم، برصيد 41 نقطة بفارق 4 نقاط عن حرس الحدود صاحب الوصافة، وذلك قبل لقاءات الجولة 20 اليوم.

ترتيب جدول مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مواجهات اليوم..

1 الأوليمبى 41 نقطة

2 حرس الحدود 38

3 كفر الشيخ 34

4 أبو قير للأسمدة 31

5 دكرنس 31

6 بلدية المحلة 30

7 المجد السكندرى 29

8 بايونيرز 25

9 المنصورة 25

10 المصرى للسلوم 23

11 سبورتنج 23

12 الحمام 20

13 ألعاب دمنهور 17

14 الزرقا 12

15 الصيد بالمحلة 11

16 الرجاء 8

مباريات اليوم الخميس فى الدرجة الثانية

تنطلق فى الثالثة عصر اليوم الخميس، 8 مباريات قوية فى إطار منافسات الجولة العشرين من مباريات مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى، والتى يأتى أبرزها الأوليمبى أمام فريق دكرنس.

يدخل نادى الأوليمبى اللقاء على صدارة ترتيب مجموعة الإسكندرية وبحرى برصيد 41 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه حرس الحدود الوصيف، ويامل في مواصلة نتائجه الرائعة وتحقيق الفوز أمام فريق دكرنس صاحب المركز الخامس برصيد 31 نقطة والذى يأمل في عرقلة المتصدر واقتحام المربع الذهبى.

ويحل نادى حرس الحدود الوصيف برصيد 38 نقطة، ضيفا على نادى الحمام صاحب المركز الثانى عشر برصيد 20 نقطة، ويأمل الحرس في تحقيق الفوز وانتظار هدية من دكرنس، في المقابل يسعى الحمام إلى مواصلة الابتعاد عن مراكز الهبوط.

وفى مباراة أخرى يستضيف كفر الشيخ صاحب المركز الثالث برصيد 34 نقطة، فريق سبورتنج صاحب المركز الحادى عشر برصيد 23 نقطة، بينما يلتقى فريق أبو قير للأسمدة الرابع برصيد 31 نقطة، في نفس التوقيت مع المجد السكندرى السابع برصيد 29 نقطة، في مباراة مثيرة تساوى 6 نقاط.

ويستقبل بلدية المحلة القابع في المركز السادس برصيد 30 نقطة، فريق المصرى للسلوم صاحب المركز العاشر برصيد 23 نقطة في مباراة تقبل كل الحلول، بينما يحل الرجاء صاحب المركز الأخير برصيد 8 نقاط، ضيفا على نادى ألعاب دمنهور صاحب المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة في مباراة النقاط الذهبية لكلا الفريق للهروب من شبح الهبوط.

ويلتقى نادى المنصورة التاسع برصيد 25 نقطة مع الصيد بالمحلة صاحب المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، بينما يستقبل فريق الزرقا صاحب المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة مع بايونيرز صاحب المركز الثامن برصيد 25 نقطة.