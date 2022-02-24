شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لفيوتشر فى الجولة العاشرة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الخميس، فريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة، معسكراً مغلقاً، استعداداً لمواجهة فيوتشر في الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين غداً الجمعة.

وكان المقاولون قد تعادل مع سموحة سلبياً في المباراة الماضية بالدوري، ليتوقف رصيده عند النقطة 8 في المركز الـ 15 بجدول مسابقة الدوري العام، حيث خاض المقاولون 10 مباريات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في 5 مباريات وخسر 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً.

وتحدث محمد عودة، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن تعادل فريقه مع سموحة، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

قال عودة في تصريحات تليفزيونية: "كنا نواجه فريقا مميزا يضم عناصر متكاملة من دكة قوية وعناصر أساسية، وسموحة فاز على الزمالك، وفريق كبير، حاولنا تحقيق الفوز، ولكن انتهت المباراة بالتعادل".

وأضاف مدرب المقاولون: "المباريات في الدوري صعبة للغاية، ولا أريد الخسارة أقوم بتضييق المساحات جيدا وأحاول تسجيل هدف، ولكن المبدأ الأساسي ألا أخسر".

وتابع محمد عودة: "سموحة يجيد الاعتماد على الهجمات المرتدة لذلك كان لابد من الدفاع جيدا ضدهم، ولكن لويس والشامي تعرضا لإصابة وهذا أثر علينا كثيرا".