بسداسية نظيفة.. ليفربول يهين ليدز ويضيق الخناق على مان سيتي

المنامة - ياسر ابراهيم - قلص ليفربول الفارق مع المتصدر مانشستر سيتي إلى 3 نقاط، بفوزه على ضيفه ليدز يونايتد (6-0) مساء الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل أهداف ليفربول كل من محمد صلاح (15 و35 من ركلتي جزاء) وجويل ماتيب (30) وساديو ماني (80 و90) وفيرجيل فان دايك (90+3).



وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط وراء مانشستر سيتي، فيما بقي رصيد ليدز يونايتد 23 نقطة في المركز الخامس عشر.



واعتمد مدرب ليفربول يورجن كلوب، على الخطة المعتادة 4-3-3، حيث وقف جويل ماتيب إلى جانب فيرجيل فان دايك في عمق الخط الخلفي بإسناد من الظهيرين ترينت ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون، وأدى فابينيو دور لاعب الارتكاز خلف تياجو ألكانتارا وكورتيس جونز، فيما تكون الخط الأمامي من محمد صلاح وساديو ماني ولويس دياز.

في الجهة المقابلة، لجأ مدرب ليدز مارسيلو بييلسا، إلى طريقة اللعب 4-1-4-1، حيث تكون الخط الخلفي من ستيوارت دالاس ولوك أيلينج وباسكال ستروييك وجونيور فيربو، ووقف آدم فورشاو كلاعب ارتكاز، وتواجد على الجناحين رافينيا وجاك هاريسون، فيما حاول ماتيوز كليخ ورودريجو مورينيو، التحرك خلف المهاجم دانييل جيمس.



بدأ مسلسل فرص المباراة في الدقيقة الرابعة، عندما مرر ماني الكرة إلى الكولومبي دياز في الناحية اليسرى، ليتخلص الأخير من مدافعين قبل أن يسدد كرة بمينه اصطدمت بماني وابتعت عن المرمى.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول بعد لمسة يد على دالاس، ونفذ صلاح الركلة بنجاح مفتتحا التسجيل في الدقيقة 15.



وواصل ليفربول هجومه، حيث تخلص دياز من أيلينج في الناحية اليسرى، قبل أن يسدد كرة ضعيفة سيطر على الحارس ميسلير بسهولة في الدقيقة 23.

ووصلت تمريرة دياز إلى زميله جونز داخل منطقة جزاء ليدز، ورغم أنه غير مراقب، إلا أنه سدد في مكان وقوف الحارس ميلسير في الدقيقة 28.



وألغت راية الحكم هدفا للفريق الضيف في الدقيقة 28، بداعي تسلل صاحبه رافينيا، وبعد دقيقة واحدة أثمرت لعبة مشتركة بين دياز وماني عن وصول الكرة إلى الظهير روبرتسون الذي أطلق تسديدة تصدى لها الحارس.



وسرعان ما أضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 30، عندما انطلق ماتيب من الخلف، قبل أن يتبادل الكرة مع صلاح ويضع الكرة بثقة داخل المرمى.



وانفرد ماني بحارس مرمى ليدز قبل أن يتعرض للعرقلة من قبل أيلينج، فاحتسب الحكم ركلة جزاء بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، ونفذ صلاح الركلة الثانية بنجاح في الدقيقة 35.

وأوشك فابينيو على تسجيل الهدف الرابع لصالح ليفربول في الدقيقة 41، عندما وصلته كرة من فان دايك إثر متابعة الأخير لركلة حرة، لكنه أطاح بها بجانب القائم الأيمن.



وانفرد صلاح بمرمى ليدز في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد تمريرة طويلة من أرنولد، فحاول إسقاط الكرة من فوق الحارس، لكن الظهير فيربو أبعدها قبل أن تجتاز خط المرمى.

افتقد الشوط الثاني للوتيرة المتسارعة التي حظي بها الشوط الأول، فمال اللعب إلى الهدوء، حتى الدقيقة 59، عندما وصلت الكرة إلى صلاح، فسددها بيسراه مقوسة، توقع ميسلير حركتها وسيطر عليها بسهولة.



وتبادل صلاح الكرة مع جونز قبل أن يسدد فوق مرمى ليدز في الدقيقة 62، ورد الضيوف في الدقيقة 66 عندما انطلق رافينيا من الناحية اليمنى، قبل أن يسدد كرة لم يجد حارس ليفربول أليسون بيكر صعوبة في إيقافها.



ودخل جوردان هندرسون إلى تشكيلة ليفربول مكان ألكانتارا، ومر فيربو من الناحية اليسرى، قبل أن يرسل عرضية نحو منطقة الجزاء، تابعها زميله دالاس بيمينه بعيدا عن المرمى في الدقيقة 70.



وتبادل جونز الكرة مع روبرتسون قبل أن يوجّه تسديدة أبعدها ميسلير بجسده في الدقيق 74، ثم تمكن ليفربول من إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 80، بعدما مرر صلاح كرة بينية وصلت إلى هندرسون في الناحية اليمنى، ليضعها الأخيرة أمام غير المراقب ماني الذي لم يجد صعوبة في إيداعها بالشباك.

وظن الجمهور أن المباراة انتهت، لكن ليفربول تمكن من إضافة الهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة، عندما لحق البديل ديفوك أوريجي بتمريرة في الناحية اليسرى، فحاول تسديدها في الشباك لكن الحارس ميسلير ضيق عليه الزاوية، لتصل الكرة إلى ماني الذي تابعها من مسافة قصيرة في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع، وضع فان دايك اسمه على لائحة المسجلين بالهدف السادس، عبر رأسية قوية من متابعة لركلة ركنية.

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