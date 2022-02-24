التعادل الإيجابي يؤجل حسم موقعة بنفيكا وأياكس

المنامة - ياسر ابراهيم - خيم التعادل الإيجابي (2 / 2)، على لقاء بنفيكا البرتغالي وضيفه أياكس أمستردام الهولندي، الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبادر أياكس بالتسجيل عن طريق نجمه الصربي دوسان تاديتش في الدقيقة 18، لكن بنفيكا تعادل عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز سيباستيان هالير، مهاجم أياكس، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26.

وسرعان ما صحح هالير خطأه، بعدما أعاد أياكس للتقدم مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الهولندي في الدقيقة 29، ليعزز صدارته لقائمة هدافي البطولة القارية، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 11 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أحرز بنفيكا هدف التعادل عن طريق الأوكراني رومان ياريمتشيوك في الدقيقة 72، ليتأجل حسم التأهل إلى مباراة العودة التي ستقام في العاصمة الهولندية أمستردام في 15 آذار/مارس المقبل.

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