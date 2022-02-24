مانشستر يونايتد يخطف تعادلا ثمينا من أنياب أتلتيكو مدريد

المنامة - ياسر ابراهيم - حسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد، مساء الأربعاء، بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الروخيبلانكوس.

وسجل لأتلتيكو مدريد جواو فيليكس في الدقيقة 7، بينما سجل لمانشستر يونايتد أنتوني إيلانجا في الدقيقة 80.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب، يوم 15 مارس/آذار المقبل، في معقل الإنجليز "أولد ترافورد".

بدأت المباراة بضغط مبكر من أتلتيكو مدريد، ونجح جواو فيليكس في تسجيل هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 7، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيسر عبر زميله لودي داخل المنطقة، ليسدد كرة رأسية ارتطمت بالقائم قبل أن تسكن الشباك.

وجاء الرد من مانشستر يونايتد، بتسديدة من برونو فيرنانديز في الدقيقة 15، ارتطمت بسافيتش ومرت أعلى مرمى أوبلاك لتتحول إلى ركنية.

وأرسل لودي لاعب أتلتيكو مدريد كرة عرضية من الطرف الأيسر، داخل المنطقة لجواو فيليكس لكنه سدد برعونة أعلى مرمى دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد في الدقيقة 28.

وتلقى لودي كرة طولية داخل منطقة الجزاء، وسدد مباشرة على المرمى، لكن الكرة ارتطمت بالشباك الخارجية لمرمى دي خيا حارس مانشستر يونايتد في الدقيقة 34.

وكاد أن يخطف فيرساليكو الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 44، إذ تلقى كرة عرضية من النشيط لودي، وسدد كرة رأسية ارتطمت بوجه ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد قبل أن تصطدم بالعارضة الأفقية، لينتهي الشوط الأول بتقدم أتلتيكو مدريد بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد ماركوس يورينتي لاعب أتلتيكو مدريد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 47.

وهدأت المباراة إلى حد كبير، حتى أرسل كوندوجبيا لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد، تسديدة قوية من خارج المنطقة، مرت أعلى مرمى دي خيا في الدقيقة 74.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لمانشستر يونايتد في الدقيقة 79، انبرى لتنفيذها كريستيانو رونالدو، وسدد أعلى مرمى يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد.

ونجح أنتوني إيلانجا في تسجيل هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 80، حيث تلقى تمريرة في العمق من زميله برونو فيرنانديز وسدد كرة أرضية لتمر داخل شباك يان أوبلاك.

وحرمت العارضة الأفقية أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد من تسجيل الهدف الثاني للروخيبلانكوس في الدقيقة 86، بتسديدة مقوسة داخل منطقة الجزاء.

واستمرت الدقائق الأخيرة بدون أي خطورة حقيقية من كلا الفريقين، ليتأجل حسم التأهل للدور ربع النهائي للقاء الإياب في معقل الشياطين الحمر.

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