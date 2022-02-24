شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات نارية بمجموعة بحرى بالقسم الثانى اليوم.. الأوليمبى ودكرنس الأبرز ‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الثالثة عصر اليوم الخميس، 8 مباريات قوية فى إطار منافسات الجولة العشرين من مباريات مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى، والتى يأتى أبرزها الأوليمبى أمام فريق دكرنس.

يدخل نادى الأوليمبى اللقاء على صدارة ترتيب مجموعة الإسكندرية وبحرى برصيد 41 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه حرس الحدود الوصيف، ويامل في مواصلة نتائجه الرائعة وتحقيق الفوز أمام فريق دكرنس صاحب المركز الخامس برصيد 31 نقطة والذى يأمل في عرقلة المتصدر واقتحام المربع الذهبى.

ويحل نادى حرس الحدود الوصيف برصيد 38 نقطة، ضيفا على نادى الحمام صاحب المركز الثانى عشر برصيد 20 نقطة، ويأمل الحرس في تحقيق الفوز وانتظار هدية من دكرنس، في المقابل يسعى الحمام إلى مواصلة الابتعاد عن مراكز الهبوط.

وفى مباراة أخرى يستضيف كفر الشيخ صاحب المركز الثالث برصيد 34 نقطة، فريق سبورتنج صاحب المركز الحادى عشر برصيد 23 نقطة، بينما يلتقى فريق أبو قير للأسمدة الرابع برصيد 31 نقطة، في نفس التوقيت مع المجد السكندرى السابع برصيد 29 نقطة، في مباراة مثيرة تساوى 6 نقاط.

ويستقبل بلدية المحلة القابع في المركز السادس برصيد 30 نقطة، فريق المصرى للسلوم صاحب المركز العاشر برصيد 23 نقطة في مباراة تقبل كل الحلول، بينما يحل الرجاء صاحب المركز الأخير برصيد 8 نقاط، ضيفا على نادى ألعاب دمنهور صاحب المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة في مباراة النقاط الذهبية لكلا الفريق للهروب من شبح الهبوط.

ويلتقى نادى المنصورة التاسع برصيد 25 نقطة مع الصيد بالمحلة صاحب المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، بينما يستقبل فريق الزرقا صاحب المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة مع بايونيرز صاحب المركز الثامن برصيد 25 نقطة.