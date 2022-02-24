شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الثانية فى دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الخميس مواجهات قوية فى إطار الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الثانية لدورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2012 / 2022 ، بمواجهات بين كل من: الزمالك مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الأهلى و البنك الأهلى مع سموحة .

فيما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر غدا قمة المرحلة الثانية بدورى المحترفين لكرة اليد بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها يوم 25 فبراير الجارى، بعد تقديم موعد المباراة مسبقا بدلا من 10 مارس.

أسفر الاجتماع الأمنى الخاص بتحديد أعداد الحضور فى قمة دورى محترفى اليد بين الأهلى والزمالك المحدد لها غدا الجمعة فى إطار تاسع جولات دورى المحترفين للمرحلة الثانية على صالة دكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، عن الاتفاق على إقامة المباراة بدون جمهور مع حضور أعضاء مجلس إدارة كلا الناديين فقط .

ويتصدر فريق نادى الزمالك ترتيب دورى المحترفين لكرة اليد حتى الآن بعد إقامة 8 جولات فى المرحلة الثانية برصيد 34 نقطة، يليه الأهلى فى المركز الثانى برصيد 32 نقطة ثم سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 28 نقطة. فيما يحل طلائع الجيش فى المركز الرابع برصيد18 نقطة، يليه البنك الأهلى فى المركز الخامس برصيد 17 نقطة، ثم سموحة فى المركز الأخير برصيد 13 نقطة.

حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم 28 فبراير الجارى موعدا لانطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة للمنافسة على لقب دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 للموسم المحلى 2021 / 2022 .

تقام هذه المرحلة على دورين، حيث يقام الدور الأول أيام 28 فبراير و15 و20 و28 مارس و5 أبريل، بينما يقام الدور الثانى أيام 10 ، 19 ، 22 ، 29 أبريل، ويختتم لتحديد البطل يوم 1 مايو.