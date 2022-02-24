شكرا لقرائتكم خبر عن القيصر: مجلس الإسماعيلى السابق سبب الأزمة الحالية.. واللاعبون هم الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسنى عبد ربه، نجم الإسماعيلى السابق، أن المجلس السابق للنادى الإسماعيلي، خلال السنوات الأربعة السابقة هو السبب فى الوضع الحالى للنادى.

وأضاف القيصر، فى تصريحات لبرنامج مساء أون الذى يذاع على قناة أون تايم، أن مشكلة الإسماعيلى فى المنظومة ككل وليس اللاعبين فقط، ولكن لن يخرج الإسماعيلى من كبوته إلا باللاعبين.

وأشار عبد ربه إلى أن صفقات الإسماعيلى ليست على مستوى طموحات النادى، فى المقابل الدراويش خسر شكرى نجيب وكان من الضرورى تجديد التعاقد معه.