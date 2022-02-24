شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه: لم أرفض العمل فى الإسماعيلى.. ورئيس النادى تجاهلنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسنى عبد ربه، نجم الإسماعيلى السابق، أنه لم يرفض العمل فى النادى الإسماعيلى، ومستعد للعمل في النادى بأى منصب.

وكشف عبد ربه فى تصريحات لبرنامج مساء أون كواليس ما دار خلال الأيام الماضية، حيث قال إنه تلقى اتصالا من أحمد سمير فرج فى البداية ليستطلع رأيه فى تولى منصب بالجهاز الفنى سواء مدير كرة أو مدير رياضى، وطلب من سمير أن يتم التواصل مع رئيس النادى، وبالفعل تلقى اتصالا من يحيى الكومى رئيس الإسماعيلى.

وقال عبد ربه: "مكالمة الكومى جعلتنى أنسى خلافاتى القديمة معه حبا فى مصلحة الإسماعيلى، فتناقشنا فى الأسماء المرشحة لتولى تدريب الفريق، واتفقنا على عقد جلسة نتفق خلالها على تفاصيل المهمة الجديدة فى أى منصب، وبعد الحديث معه فوجئت بأخبار أننى رفضت منصب مدير الكرة وتمسكت بالمدير الرياضى، وهذا لم يحدث لأننى لم أرفض العمل فى الإسماعيلى وجاهز للعمل فى أى منصب".