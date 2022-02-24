شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يخوض مرانه الأخير اليوم استعداداً للمقاولون العرب بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الخميس، فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، مرانه الأخير، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب يوم الجمعة المقبلة في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويعمل الجهاز الفني لفيوتشر على وضع حلول هجومية مناسبة للقاء القادم مع المقاولون، بهدف حسم المباراة مبكراً خاصة بعد فرض المقاولون التعادل في أخرمباراتين أمام غزل المحلة وسموحة.

ويأمل فيوتشر في حصد نقاط اللقاء الثلاثة لمواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوزفي المباراة الماضية على البنك الأهلي بهدفين نظيفين، وذلك لاقتحام المربع الذهبي بجدول مسابقة الدوري العام.

من ناحية أخرى، كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، كواليس زيارة محمد شوقي وضياء السيد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لمران فيوتشر بالأمس، خلال استعداد الفريق لمواجهة المقاولون العرب بالدوري العام.

وقال السقا فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، رشحنا بعض اللاعبين من الفريق لضياء السيد ومحمد شوقي خلال زيارتهما لمران الفريق، واطمئنوا أيضاً على عمر كمال وأحمد رفعت، وعقد الثنائي جلسة خاصة مع علي ماهر المناقشة فى بعض الأمور الفنية.

ويستعد فيوتشر لمباراته المقبلة مع المقاولون العرب والتي تقام يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان فريق فيوتشرقد فاز على نظيره جينيس بأربعة أهداف دون رد بالمباراة الودية التى أقيمت، في إطار استعدادات فيوتشر لمواجهة المقاولون العرب يوم 20 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وسجل أهداف فيوتشر (عمر صلاح، محمد رضا، أشرف مجدى، ومصطفى البدرى) وحرص على ماهر المدير الفنى على الدفع بعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباراة الاخيرة أمام البنك الأهلى والتى انتهت بفوز فريقنا بهدفين مقابل لا شيء.