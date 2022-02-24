مانشستر يونايتد يخطف تعادلاً ثميناً من أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من خطف تعادل ثمين من أنياب أتلتيكو مدريد الإسباني، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، معقل الفريق المدريدي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا.

تقدم أتلتيكو مدريد عن طريق اللاعب الشاب جواو فليكس في الدقيقة السابعة من رأسية رائعة أمام المرمى، بعد خطأ دفاعي من لاعبي مانشستر يونايتد.

وفي الشوط الثاني، نجح البديل أنتوني إيلانجا في إحراز هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 80، بعد استبسال دفاعي كبير من لاعبي الروخي بلانكوس.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب بين الفريقين في الـ 15 من مارس المقبل، على ملعب "أولد ترافورد"، معقل نادي مانشستر يونايتد.

ودخل مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: دى خيا/ خط الدفاع: فاران، ماجواير، ليندلوف، لوك شو/ خط الوسط: برونو فيرنانديز، بوجبا، فريد/ خط الهجوم: رونالدو، راشفورد، سانشو.

فيما بدأ أتلتيكو مدريد المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: يان أوبلاك/ خط الدفاع: سافيتش، خيمينيز، رينيلدو/، خط الوسط: هيريرا، يورينتى، كوندوجبيا، لودى، فرساليكو/ خط الهجوم: آنخيل كوريا، جواو فيليكس.