شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى اليد أمام رومانيا فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2004 نظيره الرمانى فى الفترة الصباحية ببطولة البحر الأبيض المتوسط التى تستضيفها تركسا ، بعدنا نحخ فى الفوز على على نظيره الكويتى بنتيجة 28/16 فى الفترة المسائية أمس .

وخسر منتخب ناشئي كرة اليد من نظيره الإسباني بنتيجة 27 /23 فى الفترة الصباحية بثالث أيام المنافسة .

ونجح منتخب ناشئى اليد فى الفوز على كل من إيطالياة مونتنيجرو أول أيام المنافسة، قبل الفوز على تركيا فى الفترة الصباحية أمس فى ثان أيام المنافسة قبل الخسارة من كروتيا بالفترة المسائية.

وتستضيف مدينة أنقرة التركية منافسات بطولة البحر المتوسط فى نسختها الـ18 لناشئى كرة اليد فى الفترة من 20 إلى 27 فبراير الجارى.

ويشارك بالبطولة 9 منتخبات: منتخب تركيا ومنتخب كرواتيا ومنتخب مصر الوطنى ومنتخب اليونان ومنتخب إيطاليا ومنتخب الكويت ومنتخب مونتينيجروا ومنتخب رومانيا ومنتخب إسبانيا.

ويترأس بعثة المنتخب الوطنى المصرى للناشئين ببطولة البحر المتوسط نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد، ويضم الجهاز الفنى مجدى أبو المجد مديرا فنيا، ومحمد عبد السلام ريشة مدرب عام، ومحيى صلاح مدرب حراس مرمى، ومحمد عبد المنعم مدير إدارى، ودكتور عمرو عصام أخصائى العلاج الطبيعى.

وتضم قائمة اللاعبين 18 لاعبا هم: يوسف وليد - يوسف ناجى - محمد أشرف - محمد عماد - ياسين عبد المنعم - أحمد حسام - كريم زكريا - فيدال فهمى - فيراس مروان - محمد وائل - أحمد تغيان - معاذ عزب - هشام فاروق - محمد صلاح - عمر عدلان - محمد عبد الغنى - بلال إبراهيم - محمد مؤمن.