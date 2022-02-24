خالد قمر: وضع فريق الإسماعيلي محزن وعماد السيد تنبأ بهدفى فى الدراويش

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد قمر، مهاجم فريق الجونة، أنه يشعر بالحزن بسبب وضع فريق الإسماعيلى الحالى، وسوء الحظ الكبير الذى يواجه لاعبى فريق الدراويش.

وأوضح خالد قمر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن عماد السيد حارس مرمى فريق الجونة تنبأ بتمكنه من إحراز هدف الفوز أمام الإسماعيلى.

وكشف خالد قمر مهاجم فريق الجونة أنه لا بد من منح محمد شريف مهاجم فريق الأهلى فرصة للمشاركة بالتشكيل الأساسى لمنتخب مصر الفترة المقبلة.

وأوضح خالد قمر خلال تصريحات تليفزيونية، أن منافسة فريق الزمالك على بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم صعبة للغاية بسبب قوة الأهلى وبيراميدز متصدرى ترتيب جدول ترتيب البطولة.

وحقق نادى الجونة فوزا مهما على نادى الإسماعيلى بهدف نظيف في أول ظهور لحمد إبراهيم المدير الفنى الجديد للدراويش، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الأسبوع العاشر من منافسات الدورى المصرى.

سجل خالد قمر الهدف الأول للجونة في الدقيقة 61 بعد نزوله بدقيقة واحدة، بعدما استغل رأسية الشبراوى لينفرد بعمر رضوان، ويضعها "لوب" من فوق حارس الدراويش.

بهذه النتيجة رفع نادى الجونة رصيده 14 نقطة ليرتقى إلى المركز السابع، من 9 مباريات حتى الآن، فاز في 4 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 3 لقاءات، سجل 7 أهداف واستقبل 8 أهداف أخرى.