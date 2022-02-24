شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: الزمالك ظلم بعض الناشئين ولم يستفد من كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد طارق السيد، المدير الفني الحالي لنادي الترسانة، نجم الزمالك الأسبق، أن الزمالك لم يستقد بأى شكل من الأشكال من بطولة كأس الرابطة، عكس الأهلي الذي أشرك بعض اللاعبين الشباب وتألقوا مع الفريق الأحمر.
وأضاف السيد في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة ببرنامج بوكس تو بوكس المُذاع على فضائية ETC: "الزمالك ظلم بعض الناشئين لرحيلهم عن النادي دون تقييم حقيقي، وقطاع الناشئين في الزمالك يملك كنوز عظيمة، وفريق 2003 هو الأفضل في مصر بكل الأندية".
وواصل المدير الفني للترسانة: "هناك مواصفات معينة للاعب الذي يناسب الزمالك، وزيزو انتقل للفريق مقابل 250 ألف دولار بينما وقتها الأهلي تعاقد مع الشحات مقابل 5 ملايين دولار، الأمور التعاقدية تحتاج مغامرة".
وأكمل نجم الزمالك السابق: "قطاع الناشئين في الزمالك قادرة على امداد الفريق الأول بكل احتياجاته، واللاعب المميز يظهر من تدريبة واحدة، وليس كل ما يتناسب مع نادي مثل الزمالك يناسب الأهلي أو العكس، كل نادي له خصائص معينة في اللاعب الذي يناسبه".
وكشف المدير الفني الحالي لنادي الترسانة ونجم الزمالك الأسبق، سبب ترشيحه عدد من اللاعبين لنادي الزمالك رغم أنه يقود فرق في القسم الثاني، موضحا أن السبب هو كواليتي اللاعب الذي يستحق مكانة أفضل من دوري المظاليم.
وأضاف: "قصة اكتشافي لـ أحمد سيد زيزو، إنى كنت مديرا فنيا للمنيا، واللاعب طلب أن ينزل التدريبات معي في الفريق بسبب ظروف حرمانه من السفر واستكمال مسيرته الاحترافية، وقتها وجدت جوة اللاعب تستحق الدوري الممتاز فرشحته للزمالك".
وواصل المدير الفني للترسانة: "أمير مرتضى رحب باستكمال الصفقة، وكان اللاعب قادما من رحلة احترافية في البرتغال، ومن اللحظة الأولى اقنع جميع مسئولي الزمالك".
وأكمل نجم الزمالك السابق: "اكتشفت أحمد فتوح، وضميته للزمالك في سن 15 سنة، وكنت أنتظر تصعيده للفريق الأول، وجاء من نادي إسكان مدينة نصر والنادي طلب 3 الأف جنيه، وحينما تحدثنا مع المسئولين رفعوا العرض إلى 20 ألف جنيه ودفعناها من أموالنا الخاصة وليس من أموال النادي".