شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: الزمالك ظلم بعض الناشئين ولم يستفد من كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق السيد، المدير الفني الحالي لنادي الترسانة، نجم الزمالك الأسبق، أن الزمالك لم يستقد بأى شكل من الأشكال من بطولة كأس الرابطة، عكس الأهلي الذي أشرك بعض اللاعبين الشباب وتألقوا مع الفريق الأحمر.

وأضاف السيد في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة ببرنامج بوكس تو بوكس المُذاع على فضائية ETC: "الزمالك ظلم بعض الناشئين لرحيلهم عن النادي دون تقييم حقيقي، وقطاع الناشئين في الزمالك يملك كنوز عظيمة، وفريق 2003 هو الأفضل في مصر بكل الأندية".

وواصل المدير الفني للترسانة: "هناك مواصفات معينة للاعب الذي يناسب الزمالك، وزيزو انتقل للفريق مقابل 250 ألف دولار بينما وقتها الأهلي تعاقد مع الشحات مقابل 5 ملايين دولار، الأمور التعاقدية تحتاج مغامرة".

وأكمل نجم الزمالك السابق: "قطاع الناشئين في الزمالك قادرة على امداد الفريق الأول بكل احتياجاته، واللاعب المميز يظهر من تدريبة واحدة، وليس كل ما يتناسب مع نادي مثل الزمالك يناسب الأهلي أو العكس، كل نادي له خصائص معينة في اللاعب الذي يناسبه".