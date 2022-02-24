شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة البنك الأهلى وبيراميدز فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل نادى بيراميدز اليوم الخميس، ضيفا على فريق البنك الأهلى، في إطار مباريات الأسبوع العاشر من بطولة الدورى المصري الممتاز.

موعد مباراة البنك الأهلى وبيراميدز

يلتقى البنك الأهلى في الخامسة والنصف مساء مع بيراميدز، فى المباراة التى سيتم نقلها عبر قنوات أون تايم سبورت صاحبة الحقوق فى بث بطولة الدورى المصري.

يدخل بيراميدز اللقاء في المركز الثانى خلف الأهلى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات خاضها حتى الآن، فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، سجل 17 هدفا واستقبل 5 أهداف فقط.

ويسعى إيهاب جلال مدرب الفريق السماوى إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط للعودة مجددا لصدارة جدول الترتيب، ومواصلة نتائجه الرائعة في الدورى والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم، معولا على الحالة المعنوية المرتفعة التي يعيشها اللاعبون بعد الفوز في أول مباراتين في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

في المقابل، يسعى خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلى في تحقيق الفوز والثلاث نقاط وإسقاط بيراميدز لأول مرة لتحسين وضعه في الجدول، حيث يحتل المركز الحادى عشر برصيد 11 نقطة، من 9 مباريات فاز 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخشر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكه مثلها.

ويأمل خالد جلال في تعديل مسار الفريق بعد الهزيمة في آخر مباراتين أمام فيوتشر بهدفين نظيفين وسموحة بهدفين مقابل هدف، مع التنبيه على اللاعبين بالتركيز حتى لا يتعرض اللاعبون لحالات طرد مثلما حدث خلال آخر مباراتين التي لعبهما الفريق ناقص لاعب في كلا المباراتين.