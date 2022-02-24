شكرا لقرائتكم خبر عن مدير استاد الإسكندرية: الملعب جاهز بشكله الجديد لمباراة فاركو والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد الرازق مدير استاد الإسكندرية، أن الاستاد جاهز لمباراة فاركو والأهلى، المقرر لها أول مارس المقبل، وأنه ليس لديه وقت للرد على الانتقادات لاستاد الإسكندرية.

وحول نقل المباريات الخاصة بالاتحاد وسموحة، قال عبد الرازق فى تصريحات له: "الاتحاد قال إن أرضية الاستاد سبب الهزيمة، فأتمنى لهم تحقيق الفوز ببرج العرب".

وأشار مدير الاستاد إلى أنه تم نقل مباراة سموحة والمحلة فقط نظرا لوجود أعمال داخل الاستاد الآن، مؤكدا أن الجميع سيشاهد استاد الإسكندرية بشكل مختلف فى مباراة فاركو المقبلة.

وأوضح أن الرد سيكون فى الملعب، معترفا بأن حالة الاستاد كانت صعبة خلال الفترة الماضية بسبب تعرض الإسكندرية للعديد من الأمطار والبرودة لم تتعرض لها الإسكندرية منذ أكثر من 20 عاما، ولكن نجحنا خلال الأيام الماضية من غلق الملعب وتسميده ومعالجة النجيل فى الأماكن التى تعرضت للتلف، وأتمنى أن يظل استاد الإسكندرية كأقدم وأعرق الأندية الأفريقية فى خدمة جميع الأندية المصرية.

وكان اتحاد الكرة قرر نقل مباريات نادي الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز حتى نهاية الدور الأول باستاد برج العرب بدلًا من إقامتها باستاد الإسكندرية ، ويأتي جدول المباريات كالتالي:

- الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش يوم الإثنين 28-2 في الخامسة والنصف عصرًا باستاد الجيش.

- الاتحاد مع الإسماعيلي يوم الأربعاء 16-3 في الخامسة والنصف باستاد الجيش.

- الاتحاد مع غزل المحلة يوم السبت 30-4 في الخامسة والنصف باستاد الجيش.