شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصرى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الكونغو الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة النادي المصري إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى عاصمة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا"، وذلك لخوض مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر، والتى تجمع المصري بنظيره فريق أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل، والمقرر إقامتها على استاد الشهداء بكينشاسا فى السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة.

ويترأس البعثة حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادى المصري، بينما تضم البعثة التى يصل عددها إلى 38 فردًا، مدير الكرة كريم ذكرى والجهاز الفنى للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإدارى والطبى ومسئولى المهمات.