المصرى: حكم إيسترن كومبانى ليس على مستوى الدورى.. ومتمسكون بالشعبانى

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادى المصرى، أن الفريق لم يخض مباراة إيسترن كومباني بالفريق الأساسى بسبب الكونفدرالية، حيث تم خوضها بالبدلاء وغير المشاركين فى مباريات أفريقيا، لمواكبة تلاحق المباريات.

وأضاف عمار فى تصريحات لبرنامج مساء أون على قناة أون تايم سبورت، أن فريق المصرى حتى الآن يسير بشكل جيد ولم يتعرض للهزيمة إلا مرة واحدة فى الدورى.

وعن حكم المباراة أمام إيسترن كومباني قال عمار: "حكم المباراة لم يكن على مستوى الدورى الممتاز سواء لنا أو علينا، الدورى بملايين مينفعش كدة".

وتطرق عضو مجلس إدارة المصرى إلى موقف معين الشعبانى المدير الفنى للفريق، حيث كشف أن النادى متمسك بالمدرب، وعن صحة المفاوضات المغربية معه قال إنه لم تصل أى مفاوضات أو عروض رسمية.