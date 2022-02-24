شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: طارق حامد جاهز لتجديد عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
وقال أحمد مرتضي، فى تصريحات تليفزيونية: "طارق حامد أصبح جاهزا لتوقيع عقده الجديد مع نادي الزمالك عقب عودة الفريق من المغرب، وتمويل التجديد جاهز".
وأضاف: "طارق حامد لديه رغبة فى تجديد عقده مع نادي الزمالك وهناك رغبة ايضا لدينا لاستمراره خلال السنوات المقبلة".
وحدد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، برنامجا تدريبيا خاصا لطارق حامد لاعب خط الوسط، من أجل اتباعه فى الفترة الحالية لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية لفريقه عقب عودة البعثة من المغرب، والاستعداد لمواجهة فيوتشر يوم الأربعاء بالجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى.
وما زال طارق حامد يواصل التأهيل بعد تعرضه لإصابة بكدمة قوية فى الركبة أدت لابتعاده عن المشاركة مع فريقه منذ بطولة كأس الرابطة، كما إنه لم يشارك فى أى تدريب جماعى من وقتها.
ويترأس بعثة الزمالك فى رحلة المغرب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفي هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.