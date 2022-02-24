شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: طارق حامد جاهز لتجديد عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن طارق حامد، لاعب خط وسط الفريق، جاهز لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وقال أحمد مرتضي، فى تصريحات تليفزيونية: "طارق حامد أصبح جاهزا لتوقيع عقده الجديد مع نادي الزمالك عقب عودة الفريق من المغرب، وتمويل التجديد جاهز".

وأضاف: "طارق حامد لديه رغبة فى تجديد عقده مع نادي الزمالك وهناك رغبة ايضا لدينا لاستمراره خلال السنوات المقبلة".