شكرا لقرائتكم خبر عن نقل بطولة الجمهورية للجودو إلى استاد القاهرة حفاظا على سلامة اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الجودو برئاسة مرزوق محمد نقل منافسات بطولة الجمهورية للناشئين تحت 12 سنة، والتى تنطلق غدا، إلى صالة 2 باستاد القاهرة بدلا من مضمار الدراجات، لسوء الأحوال الجوية.

وأكد مرزوق محمد رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة أنه تمت مخاطبة الاستاد لحجز إحدى الصالات لإقامة البطولة، مضيفا: "ولم نجد حجزا فى الموعد المحدد، فتم الاستعانة بأرضية مضمار الدراجات، ولكن عندما قمنا بمعاينة المكان المخصص للبطولة فوجئنا أن المكان المفتوح سيمثل خطرا على اللاعبين فى ظل سوء الاحوال الجوية المتقلبة".

وأضاف رئيس الاتحاد أنه تم مخاطبة وزارة الرياضة للتدخل فى ايجاد صالة لإقامة المنافسات، حرصا على سلامة اللاعبين خاصة أنهم من النشء وأعمارهم صغيرة، وبالفعل تدخلت الوزارة وتم حجز صالة 2 باستاد القاهرة لإقامة البطولة عليها.

وأشار مرزوق محمد أن البطولة يشارك بها 1200 لاعب ولاعبة، من مختلف الهيئات الرياضية التى تمارس نشاط اللعبة، لذلك وجب علينا حماية أبناءنا اللاعبين واللاعبات وضمان سلامتهم، وتجنب أى ضرر قد يقع عليهم.

ووجه رئيس الاتحاد الشكر إلى مسئولى وزارة الشباب والرياضة، وعلى درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، بالإضافة إلى ياسر القاصى مدير الرياضة بالاستاد لتيسير عملية حجز الصالة فى أسرع وقت.