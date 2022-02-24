شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: الروح القتالية تميز لاعبى مصر أمام السنغال ونحاول نبذ التعصب الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أهمية المؤتمر الذي عقد اليوم لضبط العمل الإعلامي في الجال الرياضي، موضحا أن الإعلام الرياضي مؤثر فى قطاعات كبيرة من المواطنين، خاصة صغار السن والسوشيال ميديا.

وتابع جبر في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة ببرنامج بوكس تو بوكس المُذاع على فضائية ETC: "أول توصية للمؤتمر هو إيقاف المعاناة من انزلاق الإعلام الرياضي للسلوكيات غير المرغوبة، والالتزام بالشق القانوني والأخلاقي لوسائل الإعلام والإعلاميين الرياضيين".

وواصل: "على العاملين بالإعلام نبذ التعصب وقيادة الرأي العام، والاجتماع، اليوم اتسم بالروح الجميلة بين جميع الحاضرين، ونأمل أن تكون ثمار هذا المؤتمر إيجابية".

وواصل: "نريد أن يكون الوسط الرياضي في منتهى الرقى، لا فرق بين أهلى أو زمالك أمام منتخب مصر، وموقف الشناوي وأبو جبل يجب أن يعلمنا ذلك".

وأكمل: "الروح القتالية أهم أسلحة المنتخب أمام السنغال، المنافس يتفوق علينا لأن لاعبيه محترفون فى أعظم الأندية العالمية، لكن الروح القتالية هي وسيلتنا للتأهل".

وأتم: "لن نسمح بمداخلات تليفزيونية تنال من قيم المجتمع وتحمل السب والقذف حتى لو كانت من الجمهور، والكل مسئول عن عمله، والفترة الحالية يجب أن يكون الجميع خلف المنتخب قبل مباراتي السنغال".