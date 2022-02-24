أحمد مرتضى يتحدث عن.. تجديد عقد طارق حامد.. عودة ساسي.. ومواجهة الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن طارق حامد لاعب الفريق أبلغ مرتضى منصور رئيس النادي، بجاهزيته لتجديد تعاقده، مشيراً إلى أن أنباء عودة فرجاني ساسي للفريق عبارة عن شائعات.

وقال أحمد مرتضى منصورفي تصريحات لقناة "تن": "بالنسبة لي كنت متوقع فوزنا في الانتخابات لمعرفتي بأعضاء الجمعية العمومية وهي مسؤولية كبيرة وان شاء الله نكون قدها".

وأضاف: "عندما جئنا في 2014 كان الوضع سيء للغاية، ولكن حققنا نجاحات مبهرة، والآن مختلف وسقف طموحات الناس أعلى، وهذه السنة كان الوضع صعباً، ولدينا أكثر من 30 لاعب في جميع الألعاب الأخرى محتاجين يجددوا عقودهم، و8 لاعبين في كرة القدم، ويجب غلق جميع الأبواب المفتوحة".

وأوضح: "خلال شهرين سننهي هذه الأمور، ولدينا أمور أخرى نفعلها مثل فرع النادي في أكتوبر والاستاد وطموحنا بتطوير الفريق في جميع الألعاب، ونحن مطالبين بتحقيق أحلام الجمعية العمومية بعد حصولنا على ثقتهم".

وتابع: "أريد شكر الشعب والحكومة المغربية لحبهم لمصر وهناك اهتمام كبير جدا لنادي الزمالك، وأشكر نادي الرجاء لإعطائهم ملعبهم لكي نتدرب فيه، ونحن جاهزون والروح المعنوية مرتفعة بشكل كبير لدى اللاعبين والجهاز الفني وباتريس كارتيرون دارس فريق الوداد بشكل جيد، والأجواء هنا إيجابية ومتفائلون ونتمنى التوفيق من عند الله".

وأكمل: "أحمد سيد زيزو انتظم في التدريبات الجماعية، وليس لدينا أي مشكلات، هذه المرة سافرنا بطائرة عادية لأن هناك نسبة توفير تبلغ 100 ألف دولار".

وعن طارق حامد، قال عضو الزمالك: "كان من المفترض أن يسافر معنا طارق حامد اليوم وتم شفاؤه من الإصابة التي كان يعاني منها، وكان صعب لحاقه بالمباراة لذلك قرر الجهاز الفني أن لا يسافر مع الفريق ويبقى في القاهرة لاستكمال تدريباته للعودة بشكل جيد للملاعب".

وواصل: "طارق حامد تواصل مع مرتضى منصور رئيس النادي، وأبلغه أنه جاهز للتوقيع على تجديد تعاقده فور عودة بعثة الفريق من المغرب، ولم نتوصل لاتفاق على مدة العقد الجديد، ولكن طارق حامد نجم كبير وسنحاول الوصول لحل يرضي النادي واللاعب، ولا يوجد مشكلة في ملف تجديد طارق حامد، ولدينا الرغبة في الإبقاء عليه وهو يرغب باستكمال مشواره مع الفريق والتمويل موجود لذلك لا يوجد مشكلة في التجديد".

وعن الاجتماع بكارتيرون، رد أحمد مرتضى: "جلست مع كارتيرون ومع اللاعبين، والسنة الماضية كان هناك مشاكل كثيرة للاعبين ولم يحصلوا على مستحقاتهم وسيتم صرف دفعة جديدة لهم عند العودة وسنحل مشكلاتهم، وكارتيرون يعرف السلبيات ويحاول إصلاحها وهو يتحمل المسؤولية والجميع متفائلون ولديهم الرغبة بالعودة بنتيجة إيجابية، وكان من المهم الحديث عن مباراة الوداد بدلاً من الحديث عن الأخطاء الماضية".

وبسؤاله عن عودة فرجاني ساسي للزمالك: "أنباء عودة فرجاني ساسي شائعات بالتأكيد طالما لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن الأمر، ولكن على العموم أي لاعب يحتاجه الجهاز الفني، فإن إدارة النادي قادرة على توفيره لهم أياً كان اسمه، وفرجاني ساسي لاعب كبير وأتمنى له التوفيق سواء في نادي الزمالك أو أي نادٍ أخر".

وأكد أحمد مرتضى: "سندفع التزامتنا المالية في وقتها، ولن يتم وقف القيد مرة أخرى، وهناك تنسيق كامل وليس لدينا أي مشكلة مالية".

واختتم عضو الزمالك: "محمد أبو جبل تحدث معي وقال عند عودتنا من المغرب، سنجتمع وسيوقع على تجديد تعاقده، وبالنسبة لبنشرقي لم أتحدث معه بشأن هذا الملف، وأعتقد أن بنشرقي ليس لديه مشكلة في الأمر، طالما أن النادي ملتزم مع اللاعبين، فهم يلعبون في أكبر نادي في إفريقيا والعالم، وعند معاملة اللاعبين بشكل جيد وتكون ملتزم معهم، لن يكون لديه رغبة في الانتقال إلى نادٍ أخر".