ثروت سويلم يتحدث عن.. الحضور في مباراة السنغال.. وصحة عقد كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، إن الجميع يقف خلف المنتخب ومديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش لتحقيق الحلم بالتأهل لكأس العالم 2022.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتين فاصلتين أمام السنغال لحسم بطاقة التأهل للنسخة من المونديال التي ستستضيفها دولة قطر.

وأضاف سويلم، في تصريحات لفضائية أم بي سي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"وزير الرياضة أعلن حضور 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال ونظام تذكرتي نجح في الدوري، والإجراءات التي تمت في كأس الأمم والدوري ستُطبق في مباراة السنغال".

وردّ عضو اتحاد الكرة السابق، عما يُثار بخصوص صحة عقد لاعب الأهلي المُعار لهتاي التركي، محمود عبدالمنعم "كهربا" حين كان لاعبًا بالزمالك، بقوله:"- صعب يكون هناك تزوير في عقد كهربا، لجنة شؤون اللاعبين كان يرؤوسها وليد العطار وهو رجل مُحترف، والأيام ستكون بيننا فلايوجد تزوير في عقد كهربا ولا أعتقد أن شخص قد يتلاعب بنفسه ويزور عقد لاعب كبير مثل كهربا، وعقد كهربا موثق، ولو هناك أي تلاعب فيُشكف لا يوجد في ذلك مشكلة".

وأتم عضو رابطة الأندية تصريحاته بقوله:"هناك نظام في قيد اللاعبين وإذا كنت تُريد تجامل فلن تستطع ذلك وأنا أهلاوي ولكن لن أقدر في حياتي أجامله فهو ليس في حاجة للمجاملة".