سفير مصر بالمغرب: مباراة الوداد والزمالك بدوري أبطال أفريقيا ستقام بدون جمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد ياسر عثمان سفير مصر في المغرب، أن مباراة نادي الزمالك والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا، ستقام بدون حضور جماهيري.

ويلتقي الزمالك مع الوداد المغربي، يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عثمان في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس 1": "هناك اهتمام كبير في وسائل الإعلام بالمغرب لمباراة الزمالك والوداد وينتظرون المباراة بشدة".

وأكد سفير مصر بالمغرب: "مباراة الوداد والزمالك ستقام بدون حضور جماهيري".

وتابع: "السفارة سهلت وصول بعثة الزمالك وأحمد سيد زيزو، والروح المعنوية للاعبي الزمالك مرتفعة".

واختتم: "هناك بعض الرطوبة العالية في المغرب ولكن المناخ مثله مثل المناخ في القاهرة إلى حد ما".