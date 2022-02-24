الوداد يُهزم بثنائية في الدوري المغربي قبل مواجهة الزمالك بأبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

هُزم فريق الوداد المغربي، بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعته بنظيره حسنية أكادير، مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري المغربي.

ورغم الهزيمة مازال الوداد المغربي على قمة الدوري المغربي برصيد 39 نقطة بفارق 5 نقاط عن الرجاء أقرب منافسيه والذي خاض مباراة أكثر منه، فيما توقف رصيد حسنية أغادير عند النقطة 16 في المركز قبل الأخير.

ويستعد نادي الوداد لاستضافة نظيره الزمالك، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الوداد المباراة وهو في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن بترو إتليتكو الأنجولي المتصدر، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين بفارق نقطة عن ساجرادا الأنجولي المتذيل.