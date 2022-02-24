بالفيديو.. صلاح يقود ليفربول لاكتساح ليدز بسداسية ويضيق الفارق مع السيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

قاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه لاكتساح ليدز بسداسية نظيفة، ضمن مؤجلات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" على ستاد آنفيلد.

سجل صلاح هدفين وصنع هدفا لجويل ماتيب، فيما سجل ساديو ماني هدفين، واختتم فان دايك الأهداف في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ورفع ليفربول رصيده لـ60 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، فيما توقف رصيد ليدز عند 23 نقطة في المركز الـ15.

التشكيل:

تشكيل ليفربول: أليسون، ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون، فابينيو، تياجو، جونز، دياز، صلاح، ماني.

تشكيل ليدز: إيلان ميسيلر، دالاس، أيلينج، ستروييك، فيربو، فورشاو، كليخ، رافينيا، رودريجو، هاريسون، جيمس.

تفاصيل المباراة:

ضغط ليفربول مبكرًا ونجح في الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 15، نجح محمد صلاح في تسجيلها ليتقدم للريدز بالهدف الأول مبكرًا.

وسجل رافينيا هدف التعادل في شباك ليفربول في الدقيقة 26، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ونجح جويل ماتيب في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 30 من صناعة محمد صلاح بعد تمريرة رائعة.

ونال ليفربول ضربة جزاء أخرى بعد عرقلة ماني المنفرد بالمرمى، ليسددها صلاح في الشباك في الدقيقة 35 مسجلا الهدف الشخصي الثاني له، والثالث لليفربول في المباراة.

وقبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، نجح صلاح في الانفراد بالمرمى ووضع الكرة من أعلى حارس ليدز إلا أن الدفاع نجح في إبعادها قبل أن تسكن الشباك.

وكاد صلاح أن يضيف هدفا رابعا لفريقه ويسجل الهاتريك بعد تبادل التمريرات مع جونز، قبل أن يسددها الفرعون المصري أعلى العارضة.

ودفع كلوب بهيندرسون بدلا من ألكنتارا في أول تبديلات ليفربول.

وفي الدقيقة 73، مرر صلاح رائعة لهيندرسون داخل منطقة الجزاء ليمررها عرضية لماني الذي سجل الهدف الرابع.

وسجل ماني الهدف الخامس في الدقيقة 90، بعد متابعة انفراد البديل أوريجي الذي حل بدلا من دياز.

وفي الوقت بدل الضائع اختتم فان دايك نصف دستة أهداف لليفربول، بعدما سجل الهدف السادس برأسية رائعة سكنت شباك ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية بفوز ليفربول 6-0.