الامارات | بوجاتشر يعتلي صدارة «طواف الإمارات» من قمة جبل جيس

شكرا لقرائتكم خبر عن بوجاتشر يعتلي صدارة «طواف الإمارات» من قمة جبل جيس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز أمس دراج فريق الإمارات، السلوفيني تادي بوجاتشر، بالمرحلة الرابعة من طواف الإمارات 2022، على قمة جبل جيس برأس الخيمة، ليحقق انتصاراً رائعاً في النسخة الرابعة للطواف، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي.

وجاء حامل لقب النسخة الأخيرة في صدارة الترتيب العام للنسخة الحالية، بعد أربع مراحل، في إطار مساعيه لتسجيل فوزه الثاني توالياً باللقب، مع تبقي ثلاث مراحل في رأس الخيمة ودبي والعين. وسجل بوجاتشر، بطل طواف فرنسا 2020 و2021، زمناً بلغ 4:49:24 ساعات لحظة الوصول إلى خط نهاية السباق، الذي امتد مسافة 181 كيلومتراً، متقدماً عن منافسه الرئيسي، دراج إينيوس جريناديرز، البريطاني آدم ياتس، وصيف المرحلة الرابعة، والروسي ألكسندر فلاسوف من فريق بورا هانزجروهي.

وحصد بوجاتشر القميص الأحمر، برعاية «الشركة العالمية القابضة»، لمتصدر الطواف في نهاية المرحلة الرابعة (مدينة برجيل الطبية)، بإجمالي زمن قدره 14:02:34 ساعة، بفارق ثانيتين فقط عن الإيطالي فيليبو جانا، من فريق إينيوس، الذي حافظ على المركز الثاني في الترتيب العام للمرحلة الثانية على التوالي، مع تقدم فلاسوف إلى ثالث الترتيب، مبتعداً بفارق 13 ثانية عن بوجاتشر.

أما آدم ياتس، أحد أبرز المنافسين على لقب طواف الإمارات 2022، فقد تقدم من المركز الـ10 إلى المركز الرابع في الترتيب، بفارق 15 ثانية عن الأول، وخلفه الأميركي نيلسون باوليس، وسادساً البرتغالي جواو ألميدا من فريق الإمارات.

وكانت المرحلة قد انطلقت من قلعة الفجيرة، بحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، الذي أعطى شارة انطلاق المرحلة الرابعة لطواف الإمارات، كما حضرها العقيد صالح محمد عبدالله، مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، كما تم تكريم الجهات الداعمة والمتعاونة في إمارة الفجيرة.

وحضر مراسم التتويج وشارك في تسليم الفائزين القمصان في المرحلة الرابعة، أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني، والرئيس التنفيذي لشركة مرجان عبدالله العبدولي، ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة العقيد ركن عبدالله أحمد بن سلمان النعيمي، والعديد من المسؤولين.

وتقام المرحلة الخامسة اليوم، وتسمى «مرحلة جزيرة المرجان»، لمسافة 182 كلم، فتنطلق من رأس الخيمة، متجهة إلى أم القيوين، ثم عبر الصحراء مرة أخرى، لتصل إلى جزيرة المرجان برأس الخيمة، وهي مرحلة سرعة أيضاً، على طرق مستقيمة ومعبدة، ولكنها تتميز بتأثير الرياح على الدراجين.

• حصد بوجاتشر القميص الأحمر لمتصدر الطواف في نهاية المرحلة الرابعة (مدينة برجيل الطبية).



• 182 كلم مسافة المرحلة الخامسة (جزيرة المرجان) التي تقام اليوم.

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