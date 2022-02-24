الامارات | أحمد بن محمد: اليوم الرياضي الوطني في «إكسبو دبي» يحمل دلالات مهمة

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد: اليوم الرياضي الوطني في «إكسبو دبي» يحمل دلالات مهمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني، جميع فئات المجتمع للمشاركة في اليوم الرياضي الوطني بنسخته السابعة، في الثاني من مارس المقبل، حيث يقام في مقر «إكسبو 2020 دبي»، منوهاً سموه إلى أن الحدث يحمل دلالات مهمة، أبرزها مدى وعي مجتمع دولة الإمارات بقيمة وأهمية الرياضة، والحرص على تبنيها أسلوباً للحياة، والعزيمة والإصرار على عودة الحدث الرياضي المجتمعي، الذي قوبل بتجاوب مثالي منذ انطلاقته للمرة الأولى في عام 2015.

وأشار سموه إلى أن المبادرة، التي تأسست استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتخصيص يوم وطني، تتم فيه ممارسة كل الأنشطة الرياضية والبدنية والتراثية، لاتزال تعكس شغف جميع فئات وشرائح المجتمع بأهمية وقيمة ممارسة الرياضة، على الرغم من توقفها على مدار العامين الماضيين، بسبب ظروف الجائحة العالمية.

وأعرب سموه عن ثقته بنجاح هذه النسخة التي ستقام فعاليتها الرئيسة في «إكسبو»، حيث تجتمع ثقافات العالم، وبما يمثله الحدث الكبير من مصدر إلهام لزواره من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم. ويمكن التسجيل للمشاركة في اليوم الرياضي الوطني من خلال الموقع الإلكتروني www.uaenoc.ae/sportsday.

وتشمل الفعالية الرئيسة المشي مسافة ثلاثة كيلومترات، كما سيتم تفعيل جميع الأنشطة الرياضية في «إكسبو» بالتزامن مع الحدث طوال الثاني من مارس، وستُوجّه الدعوة إلى جميع أجنحة الدول للمشاركة في الحدث، مع السماح لمن قاموا بالتسجيل للمشاركة في الفعالية الرئيسة بدخول مقر «إكسبو» مجاناً دون الحاجة لشراء تذاكر.

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